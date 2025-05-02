Минобороны России: над Республикой Крым уничтожили еще один беспилотник

2 мая на Крымский полуостров идет массированная атака вражескими дронами.«С 14.40 до 15.40 мск дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два – над территорией Курской области и один – над территорией Республики Крым», … .