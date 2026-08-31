Корабль раздора. В Израиле перессорились сторонники Бен-Гвира и Бен-Гуриона

Израильское общество взбудоражено приветом из далекого прошлого. / Источник: (с) ИА РегнумНа днях в 20 км от побережья еврейского государства обнаружили обломки судна «Альталена», потопленного в 1948 году в ходе кратковременной распри между лидерами движения за независимость.
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