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ИА Регнум

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Корабль раздора. В Израиле перессорились сторонники Бен-Гвира и Бен-Гуриона

Корабль раздора. В Израиле перессорились сторонники Бен-Гвира и Бен-Гуриона

Израильское общество взбудоражено приветом из далекого прошлого. / Источник: (с) ИА РегнумНа днях в 20 км от побережья еврейского государства обнаружили обломки судна «Альталена», потопленного в 1948 году в ходе кратковременной распри между лидерами движения за независимость.

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