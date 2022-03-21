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Шаронов о словах про возвращение в «Рубин»: «Я сказал, что в целом готов и хочу работать тренером. Клуб не имеет значения»

Роман Шаронов объяснил свои высказывания по поводу возможного возвращения в «Рубин». Ранее «Спорт-Экспресс» опубликовал слова экс-тренера казанцев о готовности вернуться в клуб.

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