Снижаем токсичность. Учёные разработали новое лекарство от деменции

Ученые Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН с коллегами из Индии разработали метод создания безопасных и нетоксичных веществ, которые могут стать основой для лекарств от болезни Альцгеймера.
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