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Царьград

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Харрис посчитала Иран главным противником США

Харрис посчитала Иран главным противником США

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис заявила, что считает именно Иран ключевым противником среди других стран.

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