Когда могут изъять участок? 1 марта заработает закон об освоении земли

1 марта заработает закон, который дает 3 года на освоение дачных участков О возможном изъятии участков можно будет говорить начиная с марта 2028 года, когда истечет трехлетний срок, считают экспертыФото: Konstantin Nikolaevich / Shutterstock / FOTODOM Первого марта вступает в силу закон об освоении земельных участков.