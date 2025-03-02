Страна и люди
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Страна и люди

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Когда могут изъять участок? 1 марта заработает закон об освоении земли

Когда могут изъять участок? 1 марта заработает закон об освоении земли

1 марта заработает закон, который дает 3 года на освоение дачных участков О возможном изъятии участков можно будет говорить начиная с марта 2028 года, когда истечет трехлетний срок, считают экспертыФото: Konstantin Nikolaevich / Shutterstock / FOTODOM Первого марта вступает в силу закон об освоении земельных участков.

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