Аргументы недели

98 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    Ало давно понятно ни кому не удаётся усидеть на двух стульях,  так сербам давно надо принять решение с кем вам по пути.Возможна новая во...
  • Samarium
    Досиделись на двух стульях " брать" сербы: и вашим и нашим... А ведь знали о подлой сущности своих соседей, но думали...Возможна новая во...
  • Юлия Вячеславовна Попова
    Все от англо-саксов идет поджигают и подначивают все они.Возможна новая во...

Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации

Австрийский политолог Поппель заявил, что рассматривает ситуацию на Украине как начало конца европейской цивилизации

Австрийский политолог Патрик Поппель в рамках разговора с представителями средств массовой информации в воскресенье, 31 июля, поделился мыслями о дальнейшей судьбе Российской Федерации и Европы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх