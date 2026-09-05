Самой красивой девушкой планеты на «Мисс Мира – 2026» признана доминиканка

Джохейри Мола Домингез стала победительницей по итогам финала во Вьетнаме.Победительницей 73-го международного конкурса красоты «Мисс Мира» стала представительница Доминиканской Республики Джохейри Мола Домингез.
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