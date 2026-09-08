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Падение инвестиций в России замедлилось до 6,6% во втором квартале

Падение инвестиций в России замедлилось до 6,6% во втором квартале

Падение инвестиций в основной капитал в России во втором квартале 2026 года замедлилось до 6,6% в годовом выражении, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

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