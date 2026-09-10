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Царьград

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Депутат Рады Микиша: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции

Депутат Рады Микиша: Уиткофф и Кушнер привезли в Киев условия капитуляции

Украинский депутат от партии «Слуга народа» Дмитрий Микиша подтвердил ранее высказанное мнение о том, что американцы привезли условия мира хуже, чем были ранее.

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