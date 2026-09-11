Жулин сравнил популярность футбола и фигурного катания в России

Фото: скриншот из видео Заслуженный тренер России Александр Жулин считает, что футбол и фигурное катание вызывают у россиян одинаковый интерес, и назвал главных звезд в обоих видах спорта.
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