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Яна Рудковская: «Липницкая – это новая Тутберидзе. Юля – самый строгий тренер нашей академии, она фанат фигурного катания»

Продюсер Яна Рудковская оценила тренерские перспективы олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. В 2017 году Липницкая завершила карьеру фигуристки, сейчас она работает в академии «Ангелы Плющенко».

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