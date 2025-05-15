Ростислав Шапошников: Зеленский путешествует по Турции в поисках встречи с Путиным

Почему Зеленский гоняется за Путиным в Турции, если встреча любая не имеет смысла? Законно ли считать Зеленского президентом, если его полномочия истекли в 2024 году? Почему внутренние желания Зеленского о войне зависят от внешней поддержки? Не совсем понятно, почему Зеленский путешествует по Турции в поисках встречи с Путиным.