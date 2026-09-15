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Шняги.Нет

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Когда до пятницы ещё жить и жить, а силы на нуле

Когда до пятницы ещё жить и жить, а силы на нуле

Середина недели — самое коварное время: выходные давно позади, а до пятницы ещё топать и топать. Силы тают на глазах, и кажется, что этот день никогда не закончится.

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