Военное обозрение

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Военкор сообщил об ударе ракетами ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в районе Красноармейска

Военкор сообщил об ударе ракетами ОТРК «Искандер» по штабу ВСУ в районе Красноармейска

Российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу украинской группировки в районе Красноармейска (Покровск) на временно подконтрольной киевскому режиму территории ДНР.

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