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Кузнецов сделал передачу в овертайме, набрав очки во 2-м матче подряд. У него 44 балла в 43 играх

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу Дмитрию Орлову в овертайме матча чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

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