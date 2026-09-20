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Царьград

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Артем Быстров рассказал, как пандемия изменила его отношения

Артем Быстров рассказал, как пандемия изменила его отношения

Пандемия стала испытанием для актера Артема Быстрова, который в интервью Борису Корчевникову поделился, как вынужденная изоляция привела к переосмыслению отношений с семьей и появлению конфликтов, научив более бережному отношению к близким.

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