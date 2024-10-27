255-й полк ворвался в Катериновку, взял фермы и поднял флаг России (КАРТА, ВИДЕО)

255-й полк ВС РФ ворвался в Катериновку (ДНР), взял фермы и поднял флаг России. Волгоградские бойцы наступают на кураховском направлении: прорвана очередная линия обороны врага, боевиков ВСУ выбили с окраин, взяты здания молочно-товарных ферм, продолжается штурм посёлка.
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