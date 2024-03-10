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В России проблема бедности пока что стоит достаточно остро. За счёт чего можно улучшить экономику?

В России проблема бедности пока что стоит достаточно остро. За счёт чего можно улучшить экономику?

ФОТО: КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ/АГН "МОСКВА"/КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА УЛЬТИМАТУМ ДЛЯ СИЛУАНОВА И НАБИУЛЛИНОЙ: СБЕГУТ ИЛИ ВЫПОЛНЯТ? В России проблема бедности пока что стоит достаточно остро.

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