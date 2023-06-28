Сорокин о санкциях УЕФА: «Запрет на все не может продолжаться больше 3 лет. Если более одного цикла, это уже за гранью добра и зла»

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой организации. – Нужно ли РФС продолжать ждать, когда УЕФА начнет снимать с нас санкции? – Зависит от того, сколько ждать.
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