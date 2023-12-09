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Медвежий угол

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"Хоронят не тех и деньги не выплачивают": Спустя 4 месяца после гибели Пригожина о ЧВК "Вагнер" вскрылись нехорошие факты

"Хоронят не тех и деньги не выплачивают": Спустя 4 месяца после гибели Пригожина о ЧВК "Вагнер" вскрылись нехорошие факты

Интересная жизнь с Vera Star С момента гибели Евгения Пригожина прошло уже почти 4 месяца, и ожидаемо с уходом из жизни основателя ЧВК "Вагнер", на свет начинают являться крайне неприятные факты из деятельности названой военной компании.

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Комментарии
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Н
Наталья
Автор, дрянь ты!!! Заткнись!! Хватит трепать имя Пригожина!! Результата у твоей писанины - ноль!!
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1 час.
Галина Халчева
Человек умер. И теперь всех собак на него вешать можно....?
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24 мин.
ГХ
Галина Халчева
лично мне не мешал.....очень жаль, что убили
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18 мин.

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