В Орловской области повысят рождаемость цыган и курдов

В Орловской области власти будут выплачивать по 100 тыс. рублей беременным школьницам. Эта выплата будет востребована у цыган и курдов (образовали так называемый "орловский курдистан" в Зареченском СП Новосильского района), далее повышая их рождаемость; очевидно, что для русских школьниц она намного менее актуальна.