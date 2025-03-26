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Театр абсурда

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В Орловской области повысят рождаемость цыган и курдов

В Орловской области повысят рождаемость цыган и курдов

В Орловской области власти будут выплачивать по 100 тыс. рублей беременным школьницам. Эта выплата будет востребована у цыган и курдов (образовали так называемый "орловский курдистан" в Зареченском СП Новосильского района), далее повышая их рождаемость; очевидно, что для русских школьниц она намного менее актуальна.

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