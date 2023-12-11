Самый большой каток в Новосибирске откроется 14 декабря

Площадь катка на стадионе "Спартак" в центре города составляет 7300 квадратных метров.В Новосибирске на стадионе "Спартак" готовят к открытию самый большой городской каток площадью 7300 квадратных метров.
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