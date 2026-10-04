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Новый порядок переливания крови: как с 1 января 2027 года будут готовить пациентов к спасающей процедуре

Спасающая жизнь процедура переливания крови с 1 января 2027 года станет ещё надёжнее. Минздрав России утвердил новый порядок подготовки пациентов к этой важной медицинской манипуляции, который вступит в силу в следующем году.

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