Новый порядок переливания крови: как с 1 января 2027 года будут готовить пациентов к спасающей процедуре

Спасающая жизнь процедура переливания крови с 1 января 2027 года станет ещё надёжнее. Минздрав России утвердил новый порядок подготовки пациентов к этой важной медицинской манипуляции, который вступит в силу в следующем году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым