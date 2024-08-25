С актером простились под песню «Paroles… Paroles». Под французским Орлеаном похоронили актера Алена Делона.
Во Франции похоронили Алена Делона
Комментарии
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VV
Vladimir Vlasov
Эта тварь призывала убивать русских, а мы слезы по нему льем.
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14 час.
EE
Elena Eliseeva
Скорее, это слезы по хорошему и беззаботной прошлой эпохе, когда Делон был ещё Человеком, а потом он стал любить собак больше, чем людей, так что и неудивительно, что с его Альцгеймером он уже ничего не соображал
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3 час.
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