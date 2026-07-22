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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Локо» Сильянов: «Болел за Роналду на ЧМ. Я не любитель Аргентины – скандалы, провоцируют, за гранью – такое мне не нравится»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов рассказал Спортсу’‘ о своей первой футболке и впечатлениях от ЧМ-2026.

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