Доходы местных бюджетов Татарстана за два месяца превысили 27 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В первые два месяца 2025 года консолидированные бюджеты муниципальных районов и городских округов Татарстана пополнились на 27,9 млрд рублей, что составляет 16,7% от годового плана.
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