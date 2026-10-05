🎒В 41 школе Симферопольского района реализуют новые образовательные проекты Среди них — «Орлята России», кадетское движение и «Билет в будущее», рассказала начальник управления образования администрации района Светлана Дмитрова.
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