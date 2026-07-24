Oil Tanker Makes Red Sea U-Turn After Houthi Threats, Reroutes Around Africa In Costly Transit ING's Singapore-based head of commodities, Warren Patterson, was asked during a recent webinar what it would take for Brent crude to exceed $120 a barrel.
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