Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Oil Tanker Makes Red Sea U-Turn After Houthi Threats, Reroutes Around Africa In Costly Transit

Oil Tanker Makes Red Sea U-Turn After Houthi Threats, Reroutes Around Africa In Costly Transit

Oil Tanker Makes Red Sea U-Turn After Houthi Threats, Reroutes Around Africa In Costly Transit ING's Singapore-based head of commodities, Warren Patterson, was asked during a recent webinar what it would take for Brent crude to exceed $120 a barrel.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии