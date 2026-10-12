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Як-130М: что означает серийный облик опытного самолёта

Як-130М: что означает серийный облик опытного самолёта

Третий опытный Як-130М описан как машина в техническом облике серийного самолёта. Это важный этап программы, но испытательный экземпляр и начало поставок — разные события.

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