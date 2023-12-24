Яркое мероприятие для воспитанников ГУО ´Каменская специальная школа-интернат´.

Яркое познавательное мероприятие организовали работники Бобруйского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Ольга Ковалькова и Владимир Бутко для воспитанников ГУО ´Каменская специальная школа-интернат Бобруйского района´ в рамках второго этапа республиканской акции ´Безопасный Новый год!´.
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