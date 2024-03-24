Мобилизация в России: что о ней нужно знать Елена ГалицкаяСнова вспыхнули разговоры о возможной мобилизации в России, и, хотя официальные лица утверждают обратное, вопрос все еще остается на повестке дня.
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