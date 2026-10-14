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Не носки и не кружка: необычные подарки на День отца в Барнауле на разный бюджет

Не носки и не кружка: необычные подарки на День отца в Барнауле на разный бюджет

18 октября в России отметят День отца. "Авито Товары" сделали подборку подарков в Барнауле для пап с разными увлечениями.

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