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Комик Денис Чужой рассказал об угрозах за высказывания и вынужденной эмиграции: "Ты прощаешься с самой идеей выступать на русском языке"

Комик Денис Чужой рассказал об угрозах за высказывания и вынужденной эмиграции: "Ты прощаешься с самой идеей выступать на русском языке"

Комик Денис Чужой, который в феврале высказался против военной спецоперации РФ на Украине и через несколько месяцев уехал из России, дал интервью изданию "Медуза"*, в котором рассказал об эмиграции, преследовании за высказывания в сети и о новой роли стендаперов.

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