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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета рассмеялся после вопроса «Когда Винисиус придет?» Тренер «Арсенала» отказался говорить про Альвареса и подтвердил, что Дьокереш остается

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета после победы над «Жироной» (4:1) в товарищеском матче ответил на вопросы журналистов о трансферах лондонского клуба.

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