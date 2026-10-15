Фрунзенский районный суд Иваново по иску прокуратуры постановил взыскать с предпринимателя Владимира Ярченкова и директора департамента ЖКХ Дениса Кочнева 2,3 млрд рублей коррупционного дохода, а также обратить в пользу государства активы на 5,6 млрд рублей.
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