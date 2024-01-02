Власти Петербурга вручат премии победителям чемпионата по профмастерству среди инвалидов

В общем зачёте петербуржцы завоевали 21 медаль. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому победители и призёры Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также их наставники, получат премии правительства.