Глава МИД Британии Кэмерон призовет союзников по НАТО закупать снаряды Киеву

В пресс-службе оборонного ведомства Соединённого Королевства поделились сведениями о том, что в рамках грядущих мероприятий Организации Североатлантического Договора руководитель МО Дэвид Кэмерон собирается обратиться к своим коллегам с призывом приобретать боеприпасы для киевского режима.