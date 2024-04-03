В пресс-службе оборонного ведомства Соединённого Королевства поделились сведениями о том, что в рамках грядущих мероприятий Организации Североатлантического Договора руководитель МО Дэвид Кэмерон собирается обратиться к своим коллегам с призывом приобретать боеприпасы для киевского режима.
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