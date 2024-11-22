Наибольшее раздражение у россиян вызывают ошибки или неграмотная речь блогеров

Ко Дню словаря аналитики контентной платформы «Дзен» и портала «Грамота.ру» опросили россиян и узнали, в какой ситуации для них важнее всего грамотная речь и какие слова чаще всего используют в неверном контексте.
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