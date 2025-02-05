Задержаны подозреваемые в стрельбе в Москве. Что с похищенным ими мужчиной?

Задержаны подозреваемые в стрельбе и похищении человека на Кастанаевской улице на западе Москвы. Как сообщается в публикации пресс-службы столичного управления МВД, предполагаемые злоумышленники были настигнуты правоохранителями в Подмосковье.
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