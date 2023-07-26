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Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о разграблении Африки

Дочь президента Мозамбика Жозина Машел рассказала о разграблении Африки

Дочь первого независимого президента Мозамбика Саморы Машела, правозащитница из Мозамбика Жозина Машел рассказала RT, что Африка была разграблена колонизаторами и теперь иностранные государства пытаются делать то же самое, но другими методами.

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