Минфин выступает против увеличения льготных ипотечных программ

фото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости» Важные новости России за неделю сообщают о том, что Госдума рассматривает возможность запуска новых льготных ипотечных программ, как сообщила сенатор Ольга Епифанова в интервью «Российской газете».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии