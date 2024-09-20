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Ультиматум Путина. Ход Шойгу. Слитый «договорняк»: Провал на фронте определил мятеж генералов – в НАТО наконец «прозрели»

Ультиматум Путина. Ход Шойгу. Слитый «договорняк»: Провал на фронте определил мятеж генералов – в НАТО наконец «прозрели»

Случилось то, чего, вероятно, никто не ожидал, но многие на Западе боялись. В НАТО, наконец, «прозрели» – в странах-участницах стали признавать горькую правду.

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