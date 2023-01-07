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«Что за ##### происходит?» Райан Рейнольдс о победе принадлежащего ему «Рексхэма» из 5-й лиги в Кубке над «Ковентри» из Чемпионшипа

«Рексхэм» из 5-го дивизиона Англии вышел в 1/16 финала Кубка Англии.  На стадии 1/32 финала «красные драконы» одержали выездную победу над «Ковентри» из Чемпионшипа (4:3).

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