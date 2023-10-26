Израиль согласился отложить наземное вторжение в Газу

По словам официальных лиц США, американские военные «спешат развернуть в регионе почти дюжину систем ПВО», поскольку войска опасаются стать мишенью для различных вооруженных группировок, как только начнется наземное вторжение.
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