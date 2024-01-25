Кинокритик Маслова перечислила минусы экранизации «Мастера и Маргариты»

Экранизация романа «Мастер и Маргарита» стартовала в российских кинотеатрах 25 января. Среди многочисленных рецензий киноэкспертов, опубликованных в Сети, особое внимание привлекла подробная статья, представленная «Фонтанкой».
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