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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» прервал серию из 12 матчей без поражений, проиграв «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ

«Арсенал» прервал серию из 12 матчей без поражений, проиграв «ПСЖ» в 1/2 финала ЛЧ

Команда под руководством Микеля Артеты уступила «ПСЖ» (0:1) в первом полуфинальном мачте Лиги чемпионов.

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