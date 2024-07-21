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Тренер Прыгунов объяснил, что будет, если постоянно пить протеиновые коктейли

Тренер Прыгунов объяснил, что будет, если постоянно пить протеиновые коктейли

Можно ли пить протеин на регулярной основе и не нанесет ли он вреда здоровью? Нужны ли такие коктейли организму человека, который почти не занимается спортом, или лучше получить достаточную порцию белка только из пищи, изменив рацион питания в сторону мясных продуктов и птицы, рыбы? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил Михаил Прыгунов — топовый фитнес-тренер, мастер спорта России по бодибилдингу, обладатель титула абсолютного чемпиона Санкт-Петербурга по классическому бодибилдингу.

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