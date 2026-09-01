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Татар-информ

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Львова-Белова призвала родителей учить детей распознавать угрозы в интернете

Львова-Белова призвала родителей учить детей распознавать угрозы в интернете

Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова совместно с Управлением по борьбе с киберпреступностью МВД России представила серию видеоуроков по профилактике киберпреступности среди детей и подростков.

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