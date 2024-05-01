Состоялся релиз ремейка Front Mission 2 на PS4, PS5, ПК, Xbox One и Xbox Series X/S После запуска на...

Состоялся релиз ремейка Front Mission 2 на PS4, PS5, ПК, Xbox One и Xbox Series X/SПосле запуска на Nintendo Switch в прошлом году игра ремейк Front Mission 2 от Forever Entertainment добрался до PS4, PS5, ПК, Xbox One и Xbox Series X/S.
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